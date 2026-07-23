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Sconti ai Bagni Lido per i clienti at, basta presentare biglietto o abbonamento all’ingresso

Cronaca

23 Luglio 2026

Sconti ai Bagni Lido per i clienti at, basta presentare biglietto o abbonamento all’ingresso

Livorno, 23 luglio 2026

Spostarsi sul bus, anche per andare al mare, conviene non solo dal punto di vista ambientale, perché così riduciamo la nostra impronta ecologica rispetto a chi usa l’auto, ma conviene anche dal punto di vista economico. Perché 10 km con l’autobus pesano assai meno sul portafoglio che gli stessi km fatto in auto e perché at-autolinee toscane ha predisposto tanti incentivi per chi utilizza i mezzi pubblici, anche a Livorno. L’ultimo, ma solo in ordine di tempo, è lo sconto previsto per gli abbonati at per l’ingresso giornaliero ai Bagni Lido. Meno 20% sull’ingresso giornaliero, per chi si presenta alla cassa con il titolo di viaggio at in regola, sia esso abbonamento o biglietto ordinario. Quindi invece che 7,50 euro l’ingresso per i clienti at costa 6 euro. Lo sconto viene fatto alla cassa dei Bagni Lido e risulta nello scontrino.

“È un’iniziativa molto intelligente per promuovere l’utilizzo del trasporto pubblico e siamo contenti che ci siano degli imprenditori così sensibili a queste tematiche che sicuramente aiutano a portare avanti un cambiamento culturale nella direzione giusta per la nostra città” commenta l’assessora alla mobilità del Comune di Livorno Giovanna Cepparello.

I Bagni Lido sono uno storico stabilimento balneare situato sul lungomare di Livorno, a pochi passi dalla Rotonda di Ardenza. Offrono piscine per adulti e bambini, solarium, ristorante, bar, animazione, attività sportive e servizi come il noleggio di SUP, canoe e cabine, rappresentando una meta ideale per il relax e il tempo libero.

“Come da tradizione, i Bagni Lido sono sempre disposti a collaborare con la pubblica amministrazione, a maggior ragione per una causa così importante e attuale per ridurre traffico e ambiente” aggiunge il titolare Bagni Lido Riccardo Vanni.

“Si tratta di un incentivo che per at da un duplice valore – spiega Tommaso Rosa Direttore Marketing & Comunicazione di at-autolinee toscane -. Da una parte serve a premiare chi per spostarsi pone attenzione a inquinare il meno possibile e quindi a far sì che siano sempre di più le persone che lasciano a casa auto e scooter e salgono sui bus at. Dall’altra amplia le nostre relazioni con le comunità locali anche attraverso sinergie positive con gli operatori economici a dimostrazione che il trasporto pubblico è parte essenziali della vitalità anche economica di una comunità. L’obiettivo per il prossimo anno è allargare la sperimentazione che stiamo facendo con Bagni Lido, che ringrazio, a tutti gli operatori turistici della provincia di Livorno sulla falsariga di ciò che abbiano fatto nella Costa Apuana e della Versilia”.

Del resto, le promozioni di at per i propri clienti a Livorno, ma anche in tutto il resto della Toscana sono decine e variano dai concerti, ai teatri, ai musei, alle mostre d’arte allo sport allo shopping (https://www.at-bus.it/it/promo ).