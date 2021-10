Home

25 Ottobre 2021

Scontri di via Buontalenti, 20 denunciati tra Livorno e Bergamo

Scontri in via Buontalenti a Livorno. identificate e denunciate 20 persone. perquisizioni tra Livorno e Bergamo. 3 arresti per droga.

Livorno 25 ottobre 2021

Proseguono le indagini dirette dalla Procura di Livorno e condotte dai Carabinieri per chiarire i gravi fatti verificatasi la sera del 15 settembre 2021 in via Buontalenti.

Nei giorni scorsi, su ordine della Procura, i Carabinieri dei Comandi Provinciali di Livorno e Bergamo hanno eseguito in questo capoluogo e nel bergamasco perquisizioni locali e personali nei confronti di 15 persone indagate per il reato di “rissa aggravata”.

Le indagini sugli scontri di quella notte mirano a chiarire tutti i fatti con la massima precisione possibile ed in questa direzione vanno le ultime iniziative concretizzatesi con le perquisizioni e gli arresti compiuti dai Carabinieri della Compagnia di Livorno.

I primi accertamenti sono stati svolti già nella notte tra il 15 e il 16 settembre scorsi, quando i Carabinieri, intervenuti sul posto, hanno raccolto dopo un accurato sopralluogo numerosi elementi probatori sulla scena del crimine.

Importante l’acquisizione di numerosi video .

Sono stati infatti esaminati accuratamente dagli investigatori i filmati registrati da impianti di videosorveglianza pubblici e privati presenti nell’area adiacente ed anche le riprese che, a decine, sono state effettuate dai cittadini della zona, attraverso i propri smartphone.

Già nei giorni immediatamente successivi ai fatti erano state eseguite perquisizioni nei confronti di 5 soggetti, durante le quali sono state rinvenute e sequestrate alcune armi verosimilmente utilizzate negli scontri, tra cui un machete ed una pistola a salve.

È stata ritrovata, inoltre, una delle autovetture utilizzate dagli indagati, al cui interno vi era una mazza da baseball con tracce ematiche.

Secondo la ricostruzione degli investigatori della Compagnia di Livorno, a confrontarsi sarebbero stati due gruppi di cittadini extracomunitari; molti con precedenti in materia di stupefacenti, otto domiciliati in provincia di Bergamo.

Da qui gli ordini di perquisizione emessi dalla Procura di Livorno.

A seguito di tali perquisizioni effettuate nei giorni scorsi, con l’importante collaborazione del personale della Squadra Mobile della Questura di Livorno, di una unità cinofila dei Carabinieri di San Rossore (PI) e di un’altra unità cinofila antidroga del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Livorno, sono state rinvenute e sequestrate:

3 spade ed una daga con lame lunghe fino a 64 cm, nonché alcuni indumenti che potrebbero essere stati indossati durante gli scontri.

Tre soggetti sono stati accompagnati presso i Centri di Permanenza per il Rimpatrio di Torino e Palazzo San Gervasio (PZ) per essere avviati all’espulsione dal territorio nazionale.

Nei confronti di altri 5 è stato notificato il “Divieto di accesso in aree urbane”, il cosiddetto ”DASPO urbano” emesso dal Questore di Livorno.

4 i Fogli di Via Obbligatorio dal comune di Livorno.

Durante le perquisizioni effettuate a Livorno, sono stati arrestati in flagranza di reato 3 uomini, di età compresa tra i 23 ed i 27 anni, trovati in possesso di circa 10 grammi di cocaina, suddivisa in dosi, quasi 5 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale utile al confezionamento e 240 euro in contanti, verosimilmente provento di spaccio.

Complessivamente un primo provvisorio bilancio delle indagini, tuttora in corso, è rappresentato da :

20 perquisizioni , di cui 5 lo scorso 17 settembre e 15 nei giorni scorsi;

20 indagati per rissa aggravata ( 8 domiciliati in provincia di Bergamo, gli altri 12 tutti a Livorno ): tutti perquisiti;

3 arresti per detenzione ai fini di spaccio di droga;

3 cittadini extracomunitari espulsi ;

5 cittadini extracomunitari destinatari di “DASPO urbano” ;

4 cittadini extracomunitari destinatari di Foglio di Via Obbligatorio ;

sono stati sequestrati: 1 mazza in legno , 1 coltello , 1 coltello da sub ed 1 coltello serramanico , 1 sciabola , 2 machete , 1 fiocina e bossoli per pistola “scacciacani” a salve , utilizzati nella rissa, 3 spade ed 1 daga ;

sono stati sequestrati circa 15 grammi di droga (10 gr. di cocaina e 5 gr. hashish circa), un bilancino di precisione, materiale utile al confezionamento e 240 euro in contanti, verosimilmente provento di spaccio.

Le indagini proseguono per accertare tutte le specifiche responsabilità di ogni singolo soggetto coinvolto nei fatti di quella sera del 15 settembre.

