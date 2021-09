Home

Politica

Scontri di via Buontalenti, Perini: ” Se Salvetti aprisse gli occhi vedrebbe quello che succede davvero”

Politica

16 Settembre 2021

Scontri di via Buontalenti, Perini: ” Se Salvetti aprisse gli occhi vedrebbe quello che succede davvero”

Livorno 16 aettembre 2021

L’intervento del consigliere comunale della lega Alessandro Perini che sui social in riferimento allo scontro tra stranieri in via Buontalenti scrive:

“Colpi di mannaia, volano sedie e tavoli, si infrangono vetri, poi uno sparo.

Qualcuno fugge ad alta velocità con la macchina.

Questo il risultato dell’imboscata organizzata ad una macchina che passava in via Buontalenti.

E poi c’è Salvetti, che anche stasera sonnecchia tranquillo, e il Questore, che fa i complimenti al sindaco per le letterine e gli spettacolini che organizza per riqualificare la zona.

Se aprissero gli occhi vedrebbero quello che succede per davvero. VERGOGNA!”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin