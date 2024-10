Home

5 Ottobre 2024

Livorno 5 ottobre 2024 – Scontri tra tifosi a Coteto: Livorno Ultras si scioglie, i due gruppi pronti a risarcire eventuali danni

Una vicenda complessa, sfociata in violenti scontri tra tifosi nel quartiere di Coteto, ha portato a una svolta radicale all’interno del panorama del tifo amaranto. Il gruppo ultras “Livorno Ultras”, protagonista degli ultimi mesi di tifo organizzato nella gradinata Morosini, ha annunciato il proprio scioglimento con un comunicato diffuso sui social nella tarda mattinata di oggi

Lo scioglimento del gruppo “Livorno Ultras”

“In seguito agli ultimi avvenimenti, che non rispecchiano i valori e gli ideali che ci hanno sempre guidato, il gruppo verrà sciolto,” si legge nella dichiarazione. Il gruppo ha voluto assumersi la responsabilità degli errori e delle incomprensioni che hanno portato alla rottura dei rapporti con gli altri gruppi di tifosi, sperando che questa decisione possa sanare le divergenze interne per il bene del Livorno e della sua storia. “Ci teniamo a sottolineare che ci stiamo mobilitando per risarcire qualunque danno sia stato causato dalle nostre azioni,” conclude il comunicato, confermando l’intenzione di riparare ai danni causati durante gli scontri.

La posizione della Curva Nord

Anche la Curva Nord Fabio Bettinetti, storico fulcro del tifo amaranto, ha preso posizione con un proprio comunicato, cercando di distendere i toni e risolvere la crisi. “Abbiamo affrontato la situazione per risolvere una tensione che si portava avanti da tempo e che purtroppo è degenerata,” si legge nella nota. La Curva ha sottolineato come la presenza di alcuni elementi negativi, ora allontanati, abbia causato gli scontri, ma ha anche ribadito che l’intento è quello di ripristinare una convivenza pacifica tra i vari gruppi di tifosi. “La Curva Nord è, da sempre, la casa di tutti i tifosi amaranto, e non c’è motivo per contrapporsi. Ora ci impegniamo per riportare la normalità.”

Anche la Curva Nord si è detta disponibile a risarcire chiunque abbia subito danni, invitando i residenti del quartiere Coteto a mettersi in contatto. “Vogliamo fare la nostra parte per risolvere questa situazione e ristabilire un clima di serenità.”

Una nuova fase per il tifo amaranto

La decisione di sciogliere il “Livorno Ultras” segna un momento importante nella tifoseria livornese. Il gruppo, nato con l’intento di sostenere la squadra in modo apolitico e concentrato unicamente sulla maglia amaranto, si era fatto notare per la sua crescita organizzativa e numerica. L’annuncio del nuovo nome e dello striscione “Livorno Ultras” destinato alla gradinata dello stadio Armando Picchi aveva suscitato entusiasmo tra i tifosi, ma gli scontri recenti hanno spinto il gruppo a fare un passo indietro.

Ora si apre una nuova fase, in cui i protagonisti del tifo amaranto, vecchie e nuove generazioni, sono chiamati a ristabilire unità e a superare le divisioni che hanno condotto agli episodi di violenza. Un clima di maggiore dialogo e collaborazione sembra essere la via scelta per evitare ulteriori tensioni, con l’auspicio che il sostegno alla squadra ritorni a essere il fulcro dell’attività dei tifosi.

C’era solo un modo per risolvere questa brutta storia: confrontarsi e trovare un’intesa. E così è stato. I gruppi si sono assunti la responsabilità delle loro azioni e si sono impegnati non solo a sanare le ferite interne, ma anche a risarcire i danni materiali subiti dai residenti di Coteto. Un gesto che, si spera, segni l’inizio di una convivenza più serena tra le diverse anime del tifo livornese, unite dall’amore per la maglia amaranto.

