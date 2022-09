Home

Scontro auto bici in via del Vigna, grave una donna di 53anni

5 Settembre 2022

Livorno 5 settembre 2022 – Scontro auto bici in via del Vigna, grave una donna di 53anni

Poco prima delle ore 08. 00 di questa mattina in via del Vigna angolo via Capponi si è verificato uno scontro tra un’auto ed una bicicletta condotta da una donna di 53 anni

Sul posto inviata dal 112 il numero unico delle emergenze) l’ambulanza medicalizzata della Svs. La donna dopo essere stata stabilizzata dai volontari è stata trasportata in ospedale per politraumi in codice rosso.

La municipale intervenuta sul luogo dell’incidente ha effettuato i rilievi di rito per stabilire la dinamica del sinistro stradale

