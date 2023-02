Home

Cronaca

Scontro auto furgoncino a Calafuria, 4 persone ferite

Cronaca

5 Febbraio 2023

Scontro auto furgoncino a Calafuria, 4 persone ferite

Livorno 5 febbraio 2023 – Scontro tra auto e furgoncino in via del Littorale poco dopo la torre di Calafuria

Nello scontro avvenuto intorno alle 13.30 di oggi sono rimate ferite quattro persone; due persone sono rimaste ferite e condotte in shock room mentre le altre hanno riportato fortunatamente ferite più lievi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi e rimuovere i rottami dei mezzi sparsi in strada; tre ambulanze, una della Misericordia di Antignano con l’infermiere, una della Misericordia di Livorno ed una della Misericordia di Montenero; la polizia municipale per chiudere la strada e per effettuare i rilievi del caso e stabilire la dinamica del sinistro

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin