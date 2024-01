Home

Scontro auto moto in via dell’Ardenza, 17enne in ospedale

25 Gennaio 2024

Livorno 25 gennaio 2024 – Scontro auto moto in via dell’Ardenza, 17enne in ospedale

Questa mattina intorno alle ore 11.30 in via dell’Ardenza all’incrocio con via di Popogna si è verificato uno scontro tra una moto ed un’auto

Il conducente della Kawasaki a seguito dell’urto con l’auto ha riportato dei traumi ad una gamba. Sul posto i volontari della Misericordia di Montenero per le prime cure e poi il trasporto in ospedale.

Da una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che il motociclista che percorreva via dell’Ardenza in direzione centro, si sia scontrato con l’auto che non avrebbe rispettato lo stop. Sul posto per i rilievi e stabilire l’esatta dinamica del sinistro stradale è intervenuta la polizia municipale