Scontro auto scooter, 18enne ricoverato in codice rosso

25 Novembre 2022

Livorno 25 novembre 2022

Intorno alle ore 12. 30 di oggi, in via dell’Ardenza uno scooter ed un’auto si dono scontrati.

A seguito dell’urto, il conducente dello scooter, un ragazzo di 18 anni è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso per politraumi. Anche il conducente dell’auto che era sotto shock per quanto accaduto è ricorso alle cure mediche

Sul posto a prendersi cura dei due pazienti le ambulanze dell’Svs di Ardenza e della Misericordia di Livorno con il medico del 118.

La polizia municipale ha effettuato i rilievi di rito per stabilire l’esatta dinamica e le responsabilità del sinistro stradale

