2 Settembre 2024

Scontro auto-scooter, 72enne ricoverato in codice rosso

Livorno 2 settembre 2024 – Scontro auto-scooter, 72enne ricoverato in codice rosso

Un violento incidente stradale si è verificato nella tarda serata di domenica 1° settembre, intorno alle 23.30, all’incrocio tra via Salvatore Orlando e via Enrico Mattei. Un’auto e uno scooter si sono scontrati, causando gravi conseguenze per il conducente del mezzo a due ruote.

Alla guida dello scooter vi era un uomo livornese di 72 anni, che è stato sbalzato sull’asfalto a seguito dell’impatto. il 72ennea ha riportato un trauma facciale e gravi lesioni agli arti inferiori. Le sue condizioni sono apparse subito serie, tanto che è stato trasportato d’urgenza all’ospedale in codice rosso dai soccorritori intervenuti sul posto.

La conducente del veicolo, una 26enne tedesca, profondamente scossa dall’accaduto, è stata assistita dai sanitari e trasportata in ospedale in codice giallo

Sul luogo dell’incidente sono arrivati prontamente i volontari della Misericordia di Livorno, della Croce Rossa e l’automedica, che hanno prestato i primi soccorsi.

La polizia municipale, intervenuta per i rilievi del caso, sta lavorando per chiarire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.