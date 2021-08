Home

30 Agosto 2021

Scontro auto scooter, donna 55enne in ospedale in codice rosso

Livorno 30 agosto 2021 – Scontro auto scooter, donna 55enne in ospedale in codice rosso

Questa mattina in via delle Cateratte, angolo con via della Cinta Esterna si è verificato uno scontro tra uno scooter ed un’auto

Alla guida dello scooter vi era una donna di 55 anni che a seguito dell’urto ha riportato un trauma facciale

I volontari dell’SVS una volta stabilizzato la paziente l’hanno trasferita in ospedale in codice rosso

Sul posto la municipale per i rilievi di tito e stabilire la dinamica dell’incidente

