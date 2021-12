Home

Scontro auto scooter in via degli Acquaioli, 70enne in ospedale

1 Dicembre 2021

Livorno 1 dicembre 2021 – Scontro auto scooter in via degli Acquaioli, 70enne in ospedale

Questa mattina intorno alle ore 11 è avvenuto un incidente stradale che ha coinvolto un’auto e uno scooter in via degli Acquaioli

Nell’impatto l’uomo alla guida dello scooter è stato sbalzato dal suo mezzo ed è finito in un fosso

La Croce Rossa intervenuta sul posto ha stabilizzato l’uomo 70enne caduto nel fossato e lo ha trasportato al pronto soccorso.

Sul luogo dell’incidente la polizia municipale di Livorno, per stabilire la dinamica dello scontro

