Home

Cronaca

Scontro auto scooter in via dei Pensieri, 80enne ricoverato in codice rosso

Cronaca

8 Giugno 2026

Scontro auto scooter in via dei Pensieri, 80enne ricoverato in codice rosso

Livorno 8 giugno 2026

Momenti di apprensione nella tarda mattinata di lunedì 8 giugno in via dei Pensieri, dove un incidente stradale ha coinvolto uno scooter e un’autovettura.

Lo scontro si è verificato intorno alle 11.20 nei pressi della curva Nord. Per cause che saranno accertate dagli agenti della polizia municipale, intervenuti sul posto per i rilievi, i due mezzi sono entrati in collisione.

Ad avere la peggio è stato il conducente dello scooter, un uomo di 83 anni, che in seguito al violento impatto è finito a terra riportando diversi traumi. Immediata la richiesta di soccorso al numero di emergenza.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i volontari della Svs di Ardenza insieme al personale dell’automedica. Dopo le prime cure prestate sul posto, l’anziano è stato trasferito in ospedale in codice rosso per consentire ulteriori accertamenti e le necessarie cure mediche.

Non avrebbe invece riportato conseguenze la persona che si trovava alla guida dell’automobile coinvolta nello scontro.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio della polizia municipale, che ha effettuato i rilievi utili a ricostruire con esattezza quanto accaduto e le eventuali responsabilità.