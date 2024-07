Home

Scontro auto scooter sul viale Italia, 57enne in ospedale

11 Luglio 2024

Livorno 11 luglio 2024 – Scontro auto scooter sul viale Italia, 57enne in ospedale

Sul viale Italia tra lo svincolo per il parcheggio dell’acquario e via Funaioli si sono scontrati per cause ancora da accertare uno scooter e un’auto

A seguito dell’urto il 57enne che viaggiava a bordo dello scooter è stato sbalzato violentemente sull’asfalto. A prestare i primi soccorsi e a chiamare il 112 sono stati alcuni passanti.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Misericordia di Livorno che trasportato l’uomo al pronto soccorso per le cure del caso