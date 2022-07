Home

Scontro frontale a Collesalvetti, 4 persone ricoverate in codice rosso

2 Luglio 2022

Collesalvetti (Livorno) 2 luglio 2022

Scontro frontale tra due auto in via Vallicella a Collesalvetti

L’incidente stradale è avvenuto questa mattina, a seguito del violento impatto uno dei due veicoli è finito in un campo

Nell’incidente dono rimaste coinvolte 4 presone, tutte trasportate in codice rosso in ospedale a Livorno e in quello pisano di Cisanello

Sul posto sono intervenute le ambulanze della pubblica assistenza di Collesalvetti, la Croce Rossa e l’SVS con il medico a bordo

