Politica 27 Maggio 2026

Scontro in consiglio, Perini a Guarducci: “chiede il voto al centrodestra poi cambia sponda” (Video)

Livorno 27 maggio 2026 Scontro in consiglio, Perini a Guarducci: “chiede il voto al centrodestra poi cambia sponda”

 

 

Scontro in consiglio, Perini a Guarducci: “chiede il voto al centrodestra poi cambia sponda”

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