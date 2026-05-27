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27 Maggio 2026
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Scontro in consiglio, Perini a Guarducci: “chiede il voto al centrodestra poi cambia sponda” (Video)
Livorno 27 maggio 2026 Scontro in consiglio, Perini a Guarducci: “chiede il voto al centrodestra poi cambia sponda”
Scontro in consiglio, Perini a Guarducci: “chiede il voto al centrodestra poi cambia sponda”
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