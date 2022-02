Home

Scontro in viale della Libertà, ferito scooterista

24 Febbraio 2022

Livorno 24 febbraio 2022

Poco dopo le ore 16 in viale della Libertà, per cause ancora da accertare, all’altezza di via Pilo Albertelli è avvenuto uno scontro tra un auto ed uno scooter 50cc

Il conducente dello scooter è rimasto a terra ma fortunatamente cosciente ed ha riportato traumi agli arti inferiori

I volontari della Misericordia di via Verdi hanno stabilizzato il paziente e lo hanno trasferito al pronto soccorso in codice giallo

