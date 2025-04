Home

Cronaca

Scontro mortale in via Leonardo da Vinci: perde la vita uno scooterista

Cronaca

13 Aprile 2025

Scontro mortale in via Leonardo da Vinci: perde la vita uno scooterista

Livorno 13 aprile 2025 Scontro mortale in via Leonardo da Vinci: perde la vita uno scooterista

Tragedia nella tarda mattinata di oggi, domenica 13 aprile, in via Leonardo da Vinci a Livorno. Un uomo ha perso la vita in seguito a un violento scontro tra il suo scooter e un’auto, avvenuto intorno alle 11 nei pressi dell’azienda Grandi Molini Italiani.

Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto tra i due mezzi sarebbe stato particolarmente violento, tanto da sbalzare il motociclista a diverse decine di metri dal punto dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i volontari della Svs e il personale medico del 118, che hanno tentato disperatamente di rianimare l’uomo, purtroppo senza successo. Il decesso è stato constatato poco dopo.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi delle forze dell’ordine e permettere l’intervento dei soccorritori. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.