Scontro motrale in via Da Vinci tra auto e scooter

2 Luglio 2025

Livorno 2 luglio 2025

Incidente mortale in via Leonardo da Vinci: muore un uomo in scooter, ferita la moglie

Tragedia nella tarda serata di lmartedì 1 luglio in via Leonardo da Vinci, dove uno scontro tra un’auto e uno scooter ha causato la morte di un uomo di 57 anni e il ferimento della moglie, di 54. L’incidente si è verificato intorno alle 22.30, all’altezza dei Grandi Molini .

Secondo le prime ricostruzioni, il violento impatto ha fatto cadere rovinosamente sull’asfalto il conducente dello scooter, che ha riportato ferite gravissime. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul posto. La moglie, che viaggiava con lui, ha riportato diversi traumi ma non sarebbe in pericolo di vita. È stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Il conducente dell’auto coinvolta è sotto shock. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i volontari della Croce Rossa, dell’SVS e della Misericordia, che hanno prestato i primi soccorsi. Presenti anche i vigili del fuoco e la polizia municipale, impegnati nei rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.

Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità.