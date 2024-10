Home

Scontro sulla cultura e diritti civili: Sorgente (M5S) risponde al blog democratico

16 Ottobre 2024

Livorno 16 ottobre 2024 – “Scontro sulla cultura e diritti civili”: Sorgente (M5S) risponde al blog democratico

Ecco quanto scrive la consigliera comunale Stella Sorgente, capogruppo M5S sulla vicenda Lenzi:

“Il consiglio comunale é stato dominato, come era inevitabile, dalle comunicazioni del Sindaco sulle dimissioni di Simone Lenzi da assessore alla cultura

Come era immaginabile, il centrodestra ha eletto Lenzi a simbolo della Libertà di Pensiero, sacrificata sull’altare rainbow.

Quello stesso centrodestra che, con il decreto liberticida sulla sicurezza, punta a mettere il bavaglio a forme di lotta estreme, per quanto pacifiche e rappresenta un arretramento anche rispetto al codice Rocco.

Nel nostro intervento abbiamo ribadito che il sindaco, vista la serrata di Arcigay, Giovani Democratici, della responsabile diritti civili dell’Unione Comunale PD Leone, le dimissioni annunciate di alcuni consiglieri di maggioranza, non ha potuto che prendere atto dell’incompatibilità di Lenzi con il programma di coalizione sulle tematiche Lgbtqia+ e chiederne le dimissioni.

Non vorremmo rincarare la dose, ma siamo stati chiamati in causa dall’ultimo articolo del blog “Fuori come va”, think tank di area democratica del quale fanno parte alcuni consiglieri e pure un’assessora comunale.

Nel post, a firma Michele Rosini, dal titolo “le guardie del libretto arcobaleno”, l’autore ironizza sul tempo di risposta nostro e di Arcigay “da Internet Explorer” sulle prese di posizione di Lenzi sulle questioni a tema glbtqai+.

Facciamo autocritica compagno Rosini!

Non siamo soliti fare dossieraggi sugli avversari politici, pratica che non ci appartiene, e, se ci fossimo accorti di queste esternazioni, le avremmo fatte emergere subito, senza esitazioni

Quel che è certo è che non siamo stupiti di queste posizioni di Lenzi, anzi!. Come riportato ieri in Consiglio, il consigliere Francesco Belais si era reso disponibile, a fare da tramite con l’assessore per conto del Tavolo Rainbow per due inziative: una sull’intitolazione di due aree a figure della comunità e un’altra iniziativa culturale relativa a presentazioni di libri sul tema.

Entrambe le richieste sono cadute nel vuoto senza aver avuto esito, né risposta.

Ci piacerebbe sapere cosa ne pensano, davvero, di quell’articolo i consiglieri e assessori compresi in quel gruppo, perché non abbiamo ancora letto alcuna presa di posizione.

Dopo aver sposato le considerazioni raffinate di Lenzi su “il Fatto Quotidiano”, l’autore conclude il post domandandosi se facciamo più schifo noi come M5S, che saremmo soliti rimestare-a suo dire- “nella merda”, o i Democratici lesti a scaricare Lenzi.

A dirla tutta, a noi invece fanno schifo sia coloro che calpestano la dignità delle minoranze, sia coloro che tacciono di fronte a certe questioni.

E, se per pulire la scena politica da queste oscenità, dobbiamo rimestare nel sudicio portato da altri, allora andiamo fieri del nostro ruolo.

