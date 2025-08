Home

Provincia

Scontro sull’A12: sette persone coinvolte, grave una madre olandese

Provincia

31 Luglio 2025

Scontro sull’A12: sette persone coinvolte, grave una madre olandese

Rosignano –(Livorno) 31 luglio 2025 Scontro sull’A12: sette persone coinvolte, grave una madre olandese

È di sette persone soccorse, quattro delle quali trasportate in ospedale, il bilancio di un violento incidente avvenuto oggi, giovedì 31 luglio, intorno alle 14.15 sull’autostrada A12 tra Rosignano e Collesalvetti, in direzione sud.

Lo scontro ha coinvolto due auto, una delle quali trainava una roulotte. A seguito dell’impatto, una delle vetture – con a bordo una famiglia olandese in viaggio – si è ribaltata sulla carreggiata,

Sul luogo dell’incidente è stato necessario un massiccio intervento di soccorso. Sono intervenute le ambulanze della SVS Nord, della Misericordia di Vicarello, della Pubblica Assistenza di Rosignano con infermiere a bordo, oltre alla Polizia Stradale, ai Vigili del Fuoco e all’elisoccorso Pegaso.

A riportare le conseguenze più serie è stata la madre olandese, che ha subito una frattura esposta. La donna è stata trasferita in elicottero all’ospedale di Cisanello, dove è stata ricoverata in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. In seguito, anche il marito e i due figli sono stati accompagnati nello stesso ospedale per accertamenti e cure.

Le persone a bordo dell’altra auto coinvolta, invece, sono state medicate sul posto, senza necessità di ricovero.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Stradale, che dovrà chiarire le cause dell’impatto. L’incidente ha causato forti rallentamenti lungo il tratto autostradale interessato, con code e disagi per gli altri automobilisti.