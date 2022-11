Home

20 Novembre 2022

Scontro tra auto al Boccale: 6 giovani feriti, grave un ragazzo sbalzato fuori dall’auto

Livorno 20 novembre 2022

Scontro tra due auto in via del Littorale all’altezza del Boccale.

Il sinistro stradale per cause ancora da accertare è avvenuto intorno alle ore 04. 30 di questa mattina ed ha coinvolto due auto con dei giovani a bordo.

Dopo lo scontro, una delle due è finita contro il muro di contenimento che costeggia la strada.

A rimanere feriti, sei giovani di età comprese tra i 20 ed i 30 anni

Sul posto sono state inviate le ambulanze della Misericordia di Livorno con il medico del 118 della Svs di Ardenza che si sono presi cura dei pazienti.

Tutti e sei i giovani sono stati soccorsi, il più grave è un giovane che a seguito dello scontro è stato sbalzato fuori dall’auto. Il paziente è stato trasportato in codice rosso in ospedale per trauma cranico. Gli altri cinque ragazzi feriti sono stati accompagnati tutti in ospedale con traumi vari agli arti inferiori

I vigili del fuoco del comando di Livorno hanno messo in sicurezza l’area, mentre la polizia ha rilevato l’incidente

