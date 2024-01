Home

21 Gennaio 2024

Livorno 21 gennaio 2024 – Scontro tra auto al Cisternino, due persone in ospedale

Nel primo pomeriggio di domenica 21 gennaio, si è verificato un sinistro stradale tra due autovetture che sono entrate in collisione tra loro

L’incidente ha richiesto l’intervento del 118 ed i volontari della Misericordia di Antignano sono giunti prontamente sul luogo del sinistro stradale

Prestate le prime assistenze e cure ai due occupanti dei mezzi coinvolti, hanno trasportato i pazienti al pronto soccorso.

Fortunatamente, non si segnalano conseguenze gravi per i feriti, ma la prudenza ha suggerito il trasferimento al pronto soccorso per accertamenti più approfonditi.

