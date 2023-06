Scontro tra due auto sul Romito, necessario l’intervento dei vigili del fuoco (Foto)

Home

13 Giugno 2023

Incidente stradale sul Romito, in via del Littorale nelle vicinanze di Castel Sonnino

Il sinistro stradale ha visto coinvolte due vetture, una suzuki ed una fiat 500 che per cause ancora da accertare sono finite in collisione

A seguito dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare una persona che era rimasta bloccata in uno dei mezzi per poi affidandola al personale sanitario presente in loco.

Gli occupanti dell’altro veicolo era già usciti con i propri mezzi. Infine la squadra VF ha terminato l’intervento mettendo in sicurezza l’intera area incidentale.

