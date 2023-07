Home

Scontro tra scooter in via Roma, tre persone in ospedale

19 Luglio 2023

Livorno 19 luglio 2023 – Scontro tra scooter in via Roma, tre persone in ospedale

Sinistro stradale tra due scooter all’incrocio tra via Caduti del Lavoro e via Roma nel quartiere Fabbricotti

A seguito dello scontro tra i mezzi a due ruote, tre persone sono ricorse alle cure dei volontari inviati dal 118

Sul posto oltre ai motociclisti della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze e chiarire la dinamica del sinistro

I tre feriti sono stati portati in ospedale per ulteriori accertamenti a bordo di due ambulanze dell’SVS di via San Giovanni ed una dell’ SVS di Ardenza

