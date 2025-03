Scooter finisce sotto un camion in via di Levante

Home

26 Marzo 2025

Livorno 26 marzo 2025

Livorno – Attimi di paura questo pomeriggio intorno alle 15 in via di Levante, all’altezza dell’uscita della Variante Aurelia Livorno Centro, in direzione Leccia/Scopaia. Per cause ancora da accertare, uno scooter è finito sotto sotto le ruote posteriori di un camion.

Sul posto sono intervenute due ambulanze della SVS di Livorno e l’SVS di Ardenza per prestare soccorso. Fortunatamente le condizioni della scooterista, una ragazza 22enne non sono preoccupanti. La ragazza sotto choc è stata medicata sul posto e trasportata al pronto soccorso per gli accertamenti del caso