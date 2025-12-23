Home

Cronaca

Scooter in fiamme nella notte a La Guglia, danneggiata anche un’auto (Video)

Cronaca

23 Dicembre 2025

Scooter in fiamme nella notte a La Guglia, danneggiata anche un’auto (Video)

Livorno 23 dicembre 2025 Scooter in fiamme nella notte a La Guglia, danneggiata anche un’auto (Video)

Momenti di apprensione nella notte a La Guglia, dove uno scooter è stato distrutto da un incendio scoppiato intorno alle 4 di martedì 23 dicembre. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona, svegliati dalle fiamme e dal fumo, che hanno immediatamente contattato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti in breve tempo i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere l’incendio evitando conseguenze peggiori. Le fiamme, però, hanno danneggiato anche un’auto parcheggiata nelle immediate vicinanze del motorino.

Fortunatamente non si registrano feriti né persone coinvolte. Per gli accertamenti del caso è intervenuta anche una volante della polizia, che ha avviato le verifiche per chiarire l’origine del rogo.

Al momento le cause dell’incendio restano ignote e non si esclude alcuna ipotesi. Le indagini sono in corso per stabilire se si sia trattato di un guasto accidentale o di un episodio doloso.

L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti della zona, che chiedono maggiore attenzione sul fronte della sicurezza, soprattutto nelle ore notturne.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start">﻿</span> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>