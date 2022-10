Home

“Scooter rubati o abbandonati logorati dal tempo e dall’incuria”. La segnalazione di ACI

7 Ottobre 2022

Livorno 7 ottobre 2022

Secondo i dati forniti dal ministero dell’Interno al Sole24Ore e relativi al 2021, Livorno si trova seconda nella classifica italiana per furti di motorini. Un record non invidiabile, anzi un posto in classifica di cui sicuramente i nostri cittadini non ne vanno orgogliosi.

Motorini rubati oppure abbandonati per le strade della nostra città, è di questa mattina infatti la foto che abbiamo scattato all’angolo con Piazza della Repubblica, dove, sotto lo sguardo di tutti

giacciono indisturbati una serie di scooter logorati dal tempo e da un’incuria che prosegue da tanto, forse troppo tempo.

Da sempre riteniamo che il decoro urbano di una città sia rappresentato anche dall’efficacia di riuscire a mantenere libere e sgombre le nostre vie da mezzi ridotti a totale ferraglia.

Segnaliamo infine che la serie di motorini si trova attualmente su aeree adibite al parcheggio di motocicli, impedendo di fatto a chi necessita di fermarsi nelle vicinanze di non trovare posto, creando così un notevole disagio.

Aci Livorno auspica che tale segnalazione non passi inosservata e chi si possa provvedere alla rimozione in tempi abbastanza rapidi di tali motocicli

