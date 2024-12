Home

Scooter rubato e cocaina: fermato Tunisino dopo un inseguimento a Livorno

20 Dicembre 2024

Livorno 20 dicembre 2024

La Polizia di Stato di Livorno, ha denunciato straniero per ricettazione in concorso, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente

Nel corso dei servizi di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità diffusa, ieri sera, gli agenti della Sezione Volanti della Questura, in questi Scali Adriano Novi Lena, notava uno scooter con a bordo due soggetti di sesso maschile e decideva di procederne al controllo intimando l’alt con gli appositi segnali luminosi.

Alla vista dei lampeggianti, il conducente dello scooter accelerava bruscamente per darsi alla fuga.

Gli agenti prontamente azionavano anche i segnali sonori e dopo aver dato nota alla Sala Operativa, si mettevano all’inseguimento del mezzo, risultato provento di furto.

Il passeggero del veicolo in fuga rovistava nel calzino sinistro e si liberava di un involucro in cellophane gettandolo in terra, mentre proseguiva la fuga dello scooter per le vie del centro con manovre azzardate atte a far desistere gli operanti dal controllo.

I due a forte velocità si dirigevano verso Porta San Marco ed all’altezza dell’incrocio con via Mastacchi, entravano all’interno del piazzale dell’ex Stazione Ferroviaria, dove a seguito di una brusca frenata scivolavano sul lato destro del motociclo causando la caduta del passeggero che quindi si dava a precipitosa fuga a piedi.

Nel frattempo, il conducente dello scooter riusciva a ripartire e a dirigersi presso i parcheggi posteriori dell’ex stazione, perciò gli agenti inseguivano il passeggero fuggito a piedi riuscendo ad immobilizzarlo.

Sul posto giungeva quindi un’altra Volante in ausilio, che si metteva alla ricerca del conducente dello scooter, riuscendo a rintracciare, pochi attimi dopo, nel parcheggio posteriore della ex Stazione, solamente il motociclo che il conducente aveva abbandonato dopo aver fatto perdere le proprie tracce.

Il fermato veniva accompagnato presso gli uffici della Questura ed identificato come cittadino tunisino del 1994, regolare sul T.N.

Successivamente, la Volante in ausilio rinveniva il pacco di cui si era disfatto il passeggero del mezzo. Al suo interno vi erano 13 involucri termosaldati contenenti sostanza polverosa di colore bianco che da successive analisi svolte dal Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica risultava essere

Cocaina per un peso lordo di 6.77 grammi.

Lo straniero veniva deferimento in stato di libertà all’A.G. competente per i reati di ricettazione in concorso, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il motociclo utilizzato risultava essere stato asportato nella nottata e veniva riconsegnato al proprietario.

