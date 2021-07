Home

Cronaca

Scooter tampona auto, sedicenne ferito. Chiuso il sottopasso di Coteto

Cronaca

2 Luglio 2021

Scooter tampona auto, sedicenne ferito. Chiuso il sottopasso di Coteto

Livorno 2 luglio 2021

All’altezza del sottopasso di Coteto, in via Sicilia, intorno alle ore 19,30 di ieri uno scooter ha tamponato un’auto.

Il 16enne alla guida dello scooter dopo l’impatto ha riportato lesioni a un polso e a un ginocchio ed è stato trasportato al pronto soccorso dai volontari della Midericordia di Livorno

Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Livorno, diretto dal tenente Marco Saccà

A causa dei due mezzi presenti sulla strada, in attesa della loro rimozione, il sottopasso di via Sicilia è stato chiuso al traffico in un senso di marcia, ed istituito il senso unico alternato.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin