Scooter truccati, Motorizzazione controlla e Municipale pone il fermo amministrativo

15 Aprile 2025

Scooter truccati, Motorizzazione controlla e Municipale pone il fermo amministrativo

Controlli della Polizia municipale sui mezzi a due ruote in collaborazione con la Motorizzazione civile

Livorno 15 aprile 2025 Scooter truccati, Motorizzazione controlla e Municipale pone il fermo amministrativo

Lo scorso 10 aprile la Polizia Locale, in collaborazione con la Motorizzazione Civile che ha messo a disposizione specifiche apparecchiature, ha svolto un servizio finalizzato alla verifica della velocità dei veicoli a due ruote, durante il quale sono stati controllati sette ciclomotori ed un velocipede a pedalata assistita.

Al termine delle verifiche effettuate dai tecnici della Motorizzazione Civile è stata accertata per quattro ciclomotori una velocità pari a 60 km/h, superiore quindi a quella consentita. Ai conducenti è stata contestata la circolazione con ciclomotori non rispondenti alle prescrizioni tecniche, in grado di sviluppare una velocità superiore a quella consentita, con applicazione del fermo amministrativo ai veicoli interessati.

In altri casi, sono state contestate violazioni per guida senza patente e mancato uso del casco.

La Polizia Locale, con l’ausilio della Motorizzazione Civile, ripeterà questi controlli nelle prossime settimane e raccomanda, a salvaguardia della sicurezza, di non alterare i mezzi a due ruote in circolazione e di mantenerli nelle condizioni originarie.