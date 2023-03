Home

Scooterista perde la vita dopo lo scontro con un camion

11 Marzo 2023

Livorno 11 marzo 2023

Tragedia in viale Mogadiscio, un uomo di 75 anni che si trovava alla guida del suo scooter è morto dopo uno scontro con un camion.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18:15 di oggi, di sabato 11 marzo, tra viale Mogadiscio e via Jacoponi, e l’uomo sarebbe stato sbalzato dalla sua moto dopo l’impatto con il mezzo pesante, finendo a terra.

Nonostante l’arrivo tempestivo delle ambulanze della Svs con il medico del 118 e della Misericordia di Antignano, il centauro purtroppo non ha avuto scampo.

Al momento, le cause esatte e le responsabilità dell’incidente non sono state ancora accertate. La polizia municipale è intervenuta per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

