Scopaia: Prodotti tipici, divertimento e spiritualità al mercantino di Natale

Eventi

9 Dicembre 2023

Livorno 9 dicembre 2023 – Scopaia: Prodotti tipici, divertimento e spiritualità al mercantino di Natale

Domenica 10 dicembre a Livorno si accendono ufficialmente le feste con il “Mercatino di Natale, di gusto in gusto”.

L’evento organizzato dalla comunità pastorale de “I tre Arcangeli” la Leccia-Collinaia-Salviano di Livorno insieme a Oratori e Circoli Anspi in collaborazione con Cia Etruria, si svolgerà presso gli spazi adiacenti alla chiesa SS. Annunziata dei Greci, in via Olanda 44 (Scopaia) dalle 10 alle 19.

Per l’intera giornata sarà possibile fare “la spesa in campagna” grazie ai molti prodotti tipici toscani, presenti le idee natalizie degli “Operatori dell’ingegno”, e per la gioia dei più piccoli perfino Babbo Natale col suo asinello, giochi gonfiabili e truccabimbi e alle ore 12 bolle di sapone giganti e palloncini.

Tra le molte iniziative in programma, oltre alla S. Messa delle 10 e delle 11,15, da segnalare il progetto “Occhio alla truffa” presentato dalle 10 alle 12 dalla Misericordia di Antignano che nel pomeriggio (15-17) si occuperà di un tema importante come la disostruzione pediatrica.

Ancora spazio dedicato ai bambini alle 15,30 quando verrà presentato il libro “Proposte di svago” alla presenza dell’autrice Milvia Franceschi.

La giornata prosegue con la performance di danza di “New Project Dance” alle 16,30 e a seguire lo stage di danza latino-americana “Cuba Libre”. Infine alle 18 è previsto un momento spirituale con canti natalizi e popolari in chiesa con la Corale “Vox Humana Ensemble Pisa”. L’evento si concluderà all’aperto intorno ad un falò.

