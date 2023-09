Home

11 Settembre 2023

Scoperta una nuova specie di lumaca, la Weltersia Obscura. Il tesoro di Montecristo è la biodiversità

Isola di Montecristo (Portoferraio, isola d’Elba, Livorno) 11 settembre 2023 – Scoperta una nuova specie di lumaca, la Weltersia Obscura. il tesoro di Montecristo è la biodiversità

Inaspettatamente, una sconosciuta lumaca limacida è stata trovata in prati umidi e sentieri di granito sul lato occidentale di Montecristo, una piccola isola dell’Arcipelago Toscano (Mar Tirreno settentrionale, Italia)

Lo studio “Weltersia obscura, a new slug from the island of Montecristo (Tuscan Archipelago, Italy): a hitherto undiscovered endemic or a recent alien? (Mollusca, Pulmonata, Limacidae)”, pubblicato su Systematics and Biodiversity da: Folco Giusti e Giuseppe Manganelli del Dipartimento di scienze fisiche, della Terra e dell’ambiente dell’università di Siena; Andrea Benocci del Museo di Storia Naturale dell’Accademia dei Fisiocritici; dai polacchi Andrzej Lesicki e Joanna Pieńkowska dell’Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznani; rivela l’inaspettata scoperta di una lumaca limacida sconosciuta rinvenuta nei prati umidi e lungo i sentieri granitici sul versante occidentale di Montecristo

La lumaca scoperta chiamata Weltersia Obscurai distingue da tutte le altre specie di lumache limacide studiate anatomicamente:

il dotto della borsa copulatrice si unisce alla genitalia distale femminile, mentre in tutte le altre limacide, tranne Limacus flavus, si unisce al pene (o all’atrio genitale).

Diverse altre caratteristiche distinguono la lumaca di Montecristo come: colore del corpo, struttura dell’ovispermidotto e dell’ovidotto libero (con uno sfintere particolare nella nuova lumaca), struttura interna del pene e della genitalia distale femminile.

L’analisi delle sequenze di nucleotidi di diversi frammenti genici mitocondriali (COI; 16S rDNA) e nucleari (ITS2; 28S rDNA) ha supportato l’assegnazione della lumaca di Montecristo alla famiglia Limacidae, ma; anche la sua distinzione da tutte le specie caratterizzate molecolarmente dai generi Limax, Ambigolimax, Bielzia, Lehmannia, Limacus e Malacolimax. Pertanto, i ricercatori hanno deciso di descriverla all’interno di un nuovo genere come Weltersia obscura sp. nov.

L’origine di questa lumaca è oscura – non è chiaro se sia una specie endemica trascurata nei 50 anni di studi precedenti sul campo o una specie aliena introdotta sull’isola molto di recente.



