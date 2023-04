Home

Scoperti 2 lavoratori a nero in un panificio, multati i titolari

19 Aprile 2023

Livorno 19 aprile 2023 – Scoperti 2 lavoratori a nero in un panificio, multati i titolari

Nel corso di un’ampia ed articolata attività di controllo che si è concentrata nel quartiere Corea e nel centro città, i Carabinieri della Compagnia di Livorno, con l’impiego di oltre 20 militari, hanno controllato persone, mezzi ed esercizi commerciali.

A seguito di questi controlli, i militari hanno rilevato la presenza di due lavoratori in nero in un panificio del centro: a carico dei titolari, oltre all’obbligo dell’immediata assunzione – pena la sospensione dell’attività – sono state comminate sanzioni amministrative per una cifra complessiva di 10.000 euro.

