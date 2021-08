Home

6 Agosto 2021

Scoppia tubazione dell’acqua, viale Italia chiuso e acqua marrone in Fabbricotti

Livorno 6 agosto 2021

E scoppiata una tubatura dell’acqua sul viale italia ppoco prima delle ore 12 di oggi

La tubatura rotta che ha fatto defluire l’acqua dal cordolo del marciapiede e dall’asfalto stradale si trova all’altezza della farmacia.

A causa dell’allagamento e dei lavori ancora in corso delle squadre di intervento di ASA, la polizia municipale ha chiuso un tratto del viale Italia dall’hotel Palazzo a via dei Funaioli in direzione porto

Molti lettori del quartiere Fabbricotti ci hanno segnalato e chiesto informazioni sull’acqua marrone che esce dai rubinettti, in attesa di conferme da ASA è molto probabile che il colore marrone sia collegato alla perdita sul viale Italia

