Home

Provincia

Collesalvetti

Scopre di avere un conto corrente e 8mila euro di debiti. denunciati due napoletani

Collesalvetti

13 Ottobre 2024

Scopre di avere un conto corrente e 8mila euro di debiti. denunciati due napoletani

Livorno 13 ottobre 2024 – Scopre di avere un conto corrente e 8mila euro di debiti. denunciati due napoletani

I Carabinieri della Stazione di Rosignano Marittimo, a conclusione di mirate indagini, hanno denunciato in stato di libertà all’AG di Livorno, poiché gravemente indiziati di truffa, sostituzione di persona e riciclaggio, due uomini di origini napoletane.

Le indagini sono scattate quando un uomo di Rosignano si è rivolto ai militari in quanto, a mezzo posta, aveva ricevuto la comunicazione, da parte di un istituto di credito, che la richiesta di finanziamento da lui effettuata era andata a buon fine.

Certo di non aver mai richiesto una simile operazione, l’uomo si è messo in contatto con la banca ed è venuto così a conoscenza dell’esistenza di un prestito di 8.000 euro erogato in suo favore e di un conto corrente a lui intestato, su cui le rate venivano addebitate.

Persuasosi di aver subito un furto di identità, l’uomo si è rivolto ai carabinieri di Rosignano Marittimo che hanno avviato una serie di complesse indagini e accertamenti, riuscendo a ricostruire la vicenda.

In particolare, i carabinieri hanno dapprima acquisito ed esaminato la documentazione bancaria, verificando che, per aprire la posizione debitoria online, erano stati forniti dei documenti che, sebbene riconducibili alla vittima, erano stati palesemente alterati.

Inoltre, grazie ad ulteriori controlli incrociati, gli investigatori hanno appurato l’esistenza di altri due conti correnti su cui erano state versate le somme di denaro provenienti proprio dal conto corrente artatamente intestato alla vittima e beneficiario del finanziamento.

I due intestatari dei conti correnti, due uomini di 21 e 54 anni del napoletano, già con simili precedenti specifici, sono stati denunciati all’AG di Livorno.

Scopre di avere un conto corrente e 8mila euro di debiti. denunciati due napoletani