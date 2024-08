Home

Scopri Bolgheri a Mare: un angolo di Toscana a Livorno

8 Agosto 2024

Se stai cercando un’esperienza culinaria che unisca la tradizione toscana con un tocco di mare, Bolgheri a Mare è il luogo perfetto per te. Bolgheri a Mare si trova in piazza Mazzini 1, all’angolo con Scali Nuovi Lena. Questo locale offre una deliziosa fusione di sapori, ideata per soddisfare anche i palati più esigenti.

Un’Idea Innovativa

Nonostante il nome possa far pensare a un ristorante di pesce, Bolgheri a Mare nasce dall’idea di portare a Livorno la toscanità autentica dei vini e dei salumi bolgheresi, accompagnati da tagli di carne pregiata come Chianina e Tomahawk. Il locale è gestito da Federico Acampora, un giovane imprenditore con quasi sette anni di esperienza nel settore della ristorazione. Dopo aver lavorato in diversi rinomati ristoranti, Federico ha colto l’opportunità di gestire questo locale, trasformandolo in una destinazione imperdibile.

Un Menu Versatile

Il menu di Bolgheri a Mare è un vero capolavoro, che spazia dai piatti di terra a quelli di mare. La decisione di includere specialità di pesce è nata dall’interazione con i clienti, che hanno apprezzato l’aggiunta di vongole, cozze, cicale, salmone fresco, scampi, polpo e seppia, quest’ultima preparata magistralmente dalla talentuosa cuoca Sonia Lomi. Sonia, che di giorno lavora presso il Bistrot della Pasticceria Gonnelli in Piazza Attias, porta la sua maestria ai fornelli di Bolgheri a Mare ogni sera, supportata dal diligente Prince e dalla versatile Gaia.

Un Team Dedicato

Il team di sala è altrettanto eccezionale. Federico Acampora è affiancato da Chiara Coassolo, una professionista esperta nel settore, il cui calore e competenza garantiscono che ogni cliente si senta coccolato e ben accolto. Questo team affiatato lavora con passione per offrire un’esperienza indimenticabile a tutti gli ospiti.

Atmosfera e Orari

Bolgheri a Mare non è solo un ristorante, ma un luogo dove vivere un’esperienza completa. Aperto dal lunedì al sabato, dalle 18:00 alle 00:30, il locale offre un ambiente accogliente e raffinato, perfetto per cene romantiche, incontri con amici o semplicemente per godersi un buon bicchiere di vino Bolgherese accompagnato da crostoni e taglieri di qualità.

Progetti Futuri

Con l’arrivo dell’inverno, Federico e il suo team stanno pensando di tenere aperto il locale, trasformandolo in un’accogliente enoteca per aperitivi, pur mantenendo l’eccellenza dei loro piatti. L’idea è di continuare a deliziare i clienti con fantastici crostoni e taglieri, accompagnati dai migliori vini e cocktail, anche quando il clima non permetterà di cenare all’aperto.

Se desideri dunque un’esperienza culinaria autentica, dove la qualità delle materie prime si unisce alla passione per la cucina, Bolgheri a Mare è la tua destinazione. Vieni a trovarci in piazza Mazzini 1, dal lunedì al sabato dalle 18:00 alle 00:30. Ti aspettiamo per offrirti una serata indimenticabile all’insegna della buona tavola e della convivialità.

