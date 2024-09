Home

Scopri i segreti del vino: parte il corso sommelier a Livorno

6 Settembre 2024

Livorno 5 settembre 2024 – Scopri i segreti del vino: parte il corso sommelier a Livorno

Corso FISAR di primo livello per sommelier Settembre 2024

Un viaggio polisensoriale nel mondo del vino per apprendere le regole della degustazione.

Il primo livello, propedeutico al secondo e al terzo livello, è strutturato per soddisfare la curiosità di chi si avvicina al mondo dell’enologia per la prima volta.

Dopo un excursus sugli “strumenti” del Sommelier, dall’iconico tastevin a frangino, decanter e cavatappi, dalla corretta disposizione dei vini in cantina alla scelta del bicchiere adatto a esaltare le caratteristiche organolettiche di ogni bottiglia, inizia il viaggio nella degustazione, un’esperienza polisensoriale, unica e autentica, che cambia ad ogni assaggio.

Non solo sapori e profumi:

il corso approfondisce il legame tra viticoltura e territorio, analizza le migliori forme di allevamento (schemi di potatura e geometria del filare che favoriscono la resa produttiva della pianta) per ogni regione e illustra le tecniche di vinificazione, il delicato processo che accompagna l’uva dalla raccolta all’imbottigliamento.

Tutte le lezioni dei tre livelli del corso per sommelier, saranno tenute da docenti qualificati ed iscritti all’Albo nazionale dei relatori FISAR o da esperti in deroga, quali agronomi ed enologi professionisti. Tutte le lezioni si terranno presso la sede della Delegazione in Livorno.

Il primo livello del corso per sommelier a Livorno inizia il 17 settembre settembre

Al Corso di primo livello è consentita la partecipazione ai soli soci Fisar.

Il costo del corso non comprende la quota per la Tessera Fisar nazionale. Il costo è di 70,00 Euro (40,00 Euro se under 25).

Il saldo del costo del corso di primo livello, verrà corrisposto all’inizio del corso o secondo i piani rateali sotto indicati

OGNI LEZIONE SI TERRÀ PRESSO LA SEDE E COMPRENDERÀ UNA DEGUSTAZIONE DI TRE VINI.

In caso di sold out, qualora voleste essere inseriti in una “lista di attesa”, sarà necessario inviare una mail a segretario.livorno@fisar.com che provvederà ad inserire le richieste in ordine cronologico. Non sarà consentito l’inserimento mediante altre modalità.

Direttore di Corso: Davide Amadei





1 Funzioni del sommelier MAR 17.09.2024

2 Fisiologia dei sensi MAR 24.09.2024

3 Analisi sensoriale MAR 1.10.2024

4 Viticoltura MAR 8.10.2024

5 Vinificazione 1 MAR 15.10.2024

6 Vinificazione 2 MAR 22.10.2024

7 Spumanti MAR 29.10.2024

8 Vini speciali MAR 5.11.2024

9 Vini passiti e particolari MAR 12.11.2024

10 Legislazione MAR 19.11.2024

11 La birra MAR 26.11.2024

12 I distillati MAR 3.12.2024

13 Visita in cantina da definire

