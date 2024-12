30 dicembre 2024 I film e le serie TV più gettonate del 2024 Scopri la classifica annuale dei film e delle serie in streaming più in voga dell’anno in Italia secondo JustWatch

JustWatch è la più grande guida al mondo di contenuti in streaming consultata da più di 45 milioni di utenti al mese da 140 Paesi. Grazie a JustWatch gli utenti possono scoprire dove è possibile guardare legalmente online film, serie TV ed eventi sportivi disponibili su centinaia di piattaforme, tra cui Netflix, Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+, Disney+, NowTV, Infinity e molte altre.

Dopo aver pubblicato lo scorso luglio la classifica di metà anno, rende nota la classifica annuale dei film e delle serie tv più gettonati in streaming in Italia del 2024.

Film:

Posizione Titolo del film

1 Oppenheimer

2 Dune

3 Povere Creature!

4 Anatomia di una caduta

5 Perfect Days

6 C’è ancora domani

7 Inside Out 2

8 Civil War

9 Killers of the Flower Moon

10 Beetlejuice – Spiritello porcello

Fonte e classifica completa e aggiornata in tempo reale oltre la decima posizione inclusi il numero di posizioni perse o guadagnate rispetto alla settimana precedente, la massima posizione raggiunta, e tutte le piattaforme dove è possibile vedere i titoli, reperibili alla pagina: https://www.justwatch.com/it/streaming-charts

Al primo posto si piazza “Oppenheimer”, seguito da “Dune” e “Povere Creature!” a chiudere il podio.

Forte di un ottimo risultato anche al botteghino e arrivata in streaming all’inizio dell’anno, al primo posto già dopo sei mesi, “Oppenheimer” mantiene il vertice della classifica anche per l’intero 2024. Il biopic diretto da Christopher Nolan, che racconta la vita del fisico J. Robert Oppenheimer e la creazione della bomba atomica, continua a dominare, forte di un successo travolgente sia al botteghino che in streaming.

In seconda posizione troviamo “Dune”, che debutta nella classifica annuale. Questo spettacolare adattamento diretto da Denis Villeneuve ci trasporta in un futuro lontano, seguendo le vicende di Paul Atreides e della sua famiglia su Arrakis, il pianeta delle immense distese desertiche e della preziosa spezia.

Scende al terzo posto “Povere Creature!”, già seconda a metà anno. Il film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone nei panni di Bella, una donna riportata in vita dal dottor Godwin Baxter, mantiene il suo fascino grazie alla sua trama avventurosa e alle sue tematiche originali.

Al quarto posto si piazza “Anatomia di una caduta”, che perde una posizione rispetto alla classifica semestrale. Questo thriller drammatico esplora i confini tra verità e menzogna attraverso l’indagine sulla morte sospetta di Samuel e il processo alla moglie Sandra, un’autentica dissezione dei rapporti familiari.

In quinta posizione della classifica annuale troviamo invece “Perfect Days” di Wim Wenders. Il film racconta le giornate serene e metodiche di Hirayama, un uomo che pulisce i bagni pubblici di Tokyo, offrendo una riflessione delicata e profonda sulla bellezza nascosta nella quotidianità.

Al sesto posto troviamo “C’è ancora domani”, l’opera prima alla regia di Paola Cortellesi. Nonostante i grandiosi incassi e i 6 David di Donatello, il film perde solo due posizioni rispetto alla classifica semestrale, rimanendo un successo duraturo e affermandosi anche fuori dai confini nazionali: si tratta di un racconto e una critica verso la cultura patriarcale che cerca di far luce sulla violenza di genere e sul significato profondo dei diritti delle donne raccontando le vicende di una famiglia romana subito dopo la fine della seconda guerra mondiale.

“Inside Out 2” si piazza invece al settimo posto. Il nuovo capitolo dell’amatissimo film Pixar ci riporta nella mente della giovane Riley, dove le emozioni principali devono affrontare l’arrivo di nuove sfide, tra cui l’ansia, che mette in crisi il loro delicato equilibrio.

All’ottavo posto si posiziona “Civil War”, uno dei film più significativi del 2024 a livello internazionale. La pellicola racconta un’America devastata da un conflitto civile attraverso gli occhi di un gruppo di reporter, in una narrazione avvincente e visivamente potente.

Al nono posto troviamo “Killers of the Flower Moon” di Martin Scorsese con Leonardo di Caprio e Robert De Niro, e che rispetto alla classifica di metà anno scende di due posizioni: si tratta di un thriller storico ambientato negli anni ’20 del ‘900 nella riserva Osage in Oklahoma e che narra le indagini sugli omicidi nella comunità: nel film si sente parlare la lingua Osage, una lingua Siouan imparentata con il Dakota e Lakota oggi quasi scomparsa.

Chiude la top 10 “Beetlejuice – Spiritello porcello”, un classico senza tempo diretto da Tim Burton. La storia della coppia di fantasmi che cerca di liberarsi dei

nuovi, fastidiosi inquilini della loro casa è un mix riuscito di comicità, effetti speciali e atmosfera gotica.

La classifica completa dei film più popolari aggiornata in tempo reale anche oltre la decima posizione compreso il numero di posizioni perse o guadagnate rispetto al periodo precedente è disponibile alla pagina: https://www.justwatch.com/it/streaming-charts

Serie TV:

Posizione Titolo della serie TV

1 Fallout

2 The Bear

3 True Detective

4 Shōgun

5 Il Problema dei 3 Corpi

6 House of the Dragon

7 The Boys

8 From

9 The Gentlemen

10 Fargo

Fonte e classifica completa e aggiornata in tempo reale oltre la decima posizione inclusi il numero di posizioni perse o guadagnate rispetto alla settimana precedente, la massima posizione raggiunta, e tutte le piattaforme dove è possibile vedere i titoli, reperibili alla pagina: https://www.justwatch.com/it/streaming-charts?t=shows

Tra le serie TV, in vetta nel 2024 si piazza “Fallout”, seguita da “The Bear” e “True Detective”.

Conquista la vetta delle serie più gettonate in streaming del 2024 “Fallout”, che ha saputo imporsi con la sua rappresentazione di un mondo post-apocalittico devastato dalla guerra nucleare. Basata sulla celebre serie di videogiochi, questa serie segue le storie di sopravvivenza di individui che emergono dai bunker dopo anni di isolamento, ritrovandosi in una terra desolata e brutale. La miscela di azione, ironia dark e scenari mozzafiato ha catturato l’attenzione del pubblico.

Al secondo posto si piazza “The Bear”, una delle serie rivelazione dell’anno. Questa dramedy segue Carmy Berzatto, un giovane e talentuoso chef stellato che torna a Chicago per gestire la modesta paninoteca di famiglia dopo la morte del fratello. La serie esplora la frenetica realtà delle cucine professionali, le difficoltà della gestione di un team caotico e i conflitti interiori di Carmy, offrendo una narrazione emotiva e realistica.

Scende al terzo posto dal secondo “True Detective”: la serie che esplora le vite di detective alle prese con casi complessi e oscuri, affrontati spesso con metodi non convenzionali. Ogni stagione presenta una nuova ambientazione e nuovi personaggi, ma mantiene costante l’approfondimento psicologico e l’analisi delle ombre interiori dei protagonisti. Mentre cercano di risolvere intricati crimini, i detective devono anche confrontarsi con i propri demoni personali, rendendo la narrazione avvincente e ricca di tensione.

Al quarto posto troviamo “Shōgun”, che dopo aver conquistato la vetta nella prima metà dell’anno, continua a essere una delle serie più apprezzate del 2024. Ambientata nel Giappone feudale del XVII secolo, la storia segue le avventure del navigatore inglese John Blackthorne, naufragato in una terra esotica e coinvolto nelle complesse lotte di potere tra i signori feudali giapponesi. Una produzione sontuosa e una narrazione epica hanno reso questa serie imperdibile.

In quinta posizione si mantiene stabile “Il Problema dei 3 Corpi”, l’adattamento dell’acclamata trilogia fantascientifica di Liu Cixin. La serie esplora temi di primo contatto alieno, fisica teorica e crisi esistenziale, seguendo un gruppo di scienziati che deve affrontare una minaccia interplanetaria mentre le leggi della scienza iniziano a sgretolarsi. Con una trama complessa e visivamente spettacolare, la serie è un must per gli amanti della fantascienza.

Scende al sesto posto “House of the Dragon”, il prequel di “Game of Thrones” che racconta la storia della Casa Targaryen. Ambientata quasi 200 anni prima degli eventi della serie originale, la serie esplora il conflitto dinastico noto come la “Danza dei Draghi”. Intrighi, tradimenti e battaglie epiche hanno reso questo prequel una delle serie più seguite e discusse dell’anno.

Risale al settimo posto “The Boys”, una serie che offre una visione cruda e satirica del mondo dei supereroi. Questa stagione continua a esplorare il conflitto tra il gruppo di vigilanti noto come The Boys e i corrotti supereroi della corporazione Vought. Con una combinazione di violenza esplicita, critica sociale e humor nero, la serie resta una delle più audaci e irriverenti in circolazione.

All’ottavo posto troviamo “From”, una serie horror-thriller che tiene gli spettatori con il fiato sospeso. Ambientata in una città misteriosa che intrappola chiunque vi entri, i residenti devono affrontare l’angoscia delle creature notturne che escono dalla foresta circostante e cercano disperatamente una via di fuga. La tensione crescente e l’atmosfera claustrofobica rendono questa serie un’esperienza avvincente.

In nona posizione si piazza “The Gentlemen”, una serie che porta l’inconfondibile stile di Guy Ritchie sul piccolo schermo. La storia segue Eddie Halsted, un giovane aristocratico che eredita una vasta tenuta dal padre, ma scopre ben presto che la

proprietà nasconde un oscuro segreto: è infatti utilizzata per coltivare marijuana per conto del gangster Mickey Pearson. Travolto da un mondo di affari illeciti, Eddie è costretto a immergersi nella gestione del business di famiglia, affrontando criminali senza scrupoli, colpi di scena e situazioni al limite tra azione e humor nero.

Chiude la top 10 “Fargo”, una serie antologica ispirata al celebre film dei fratelli Coen. Ogni stagione presenta nuovi personaggi e crimini ambientati nel Midwest americano, mantenendo il mix caratteristico di umorismo nero, violenza e situazioni surreali.

La classifica completa delle serie TV più popolari aggiornata in tempo reale anche oltre la decima posizione compreso il numero di posizioni perse o guadagnate rispetto al periodo precedente è disponibile alla pagina: https://www.justwatch.com/it/streaming-charts?t=shows

Scopri la classifica annuale dei film e delle serie in streaming più in voga dell’anno in Italia secondo JustWatch

Metodologia:

Le classifiche di streaming di JustWatch vengono calcolate nelle ultime 24 ore, 7 giorni o 30 giorni in base all’attività degli utenti, che include il cliccare su un’offerta di streaming, l’aggiungere un titolo alla propria watchlist o il contrassegnare un titolo come “visto”. Questi dati vengono raccolti mensilmente da oltre 40 milioni di appassionati di film e serie TV e vengono aggiornati quotidianamente per 140 siti locali e 4.500 servizi di streaming.