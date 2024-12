Home

Scorpione, gennaio 2025: un mese di passione e trasformazioni

30 Dicembre 2024

L’inizio del nuovo anno ti vede avvolto in un’intensa energia emotiva, Scorpione. **Come un vulcano in eruzione, **i tuoi sentimenti si manifestano con forza e intensità. Dal 1 al 19 gennaio, ti dedichi a creare legami con le persone intorno a te, come un albero che si estende i suoi rami verso il cielo. Dal 19 al 31 gennaio, la tua attenzione si rivolge maggiormente verso la tua casa o il tuo ambiente domestico, come un nido accogliente dove trovare conforto e serenità.

**Marte, **il tuo pianeta, si trova nel segno del Leone fino al 5 gennaio, rendendoti un po’ nervoso sul lavoro. **Come un leone in gabbia, **potresti sentirti un po’ ristretto e desideroso di libertà. Ma dal 6 gennaio, Marte entra in Cancro e ti regala ali di desiderio, come un’aquila che vola libera nel cielo.

Mercurio attraversa tre segni e dinamicamente coinvolge il tuo patrimonio, le tue relazioni e infine la tua vita familiare. È importante comunicare con chiarezza e trasmettere informazioni con precisione, come un messaggero che porta un messaggio importante.

Giove favorisce i tuoi investimenti finanziari, come una dea bendata che ti sorride. L’ambito affettivo viene arricchito con una qualità eccezionale grazie all’influenza combinata di Marte e Venere: passione!

Panorama Sentimentale

Dal 6 gennaio, il settore amoroso è protetto da un’aura di passione e idealismo. I tuoi nobili sentimenti sono rafforzati da desideri puri e sinceri, come un fiore che sboccia in un giardino incantato. Potresti dare alla tua vita affettiva una boccata d’aria fresca o una profondità a cui aspiri da tempo, come un esploratore che scopre un nuovo continente.

In una Relazione

Questo mese si preannuncia molto sentimentale! Avrete a cuore condividere momenti a due, complici e sensuali al punto giusto, come due anime gemelle che si incontrano in un sogno. Dal 6 gennaio, il tuo partner potrebbe rivivere con te una luna di miele del passato. Su con il morale!

Single

L’amore potrebbe bussare alla tua porta durante tutto il mese. La tua intensità naturale è miscelata con una sensibilità particolarmente attraente per una persona che ti sta a cuore conquistare, come un magnete che attira l’anima gemella. Le tue possibilità sono concrete a partire dal 6 gennaio.

Carriera e Finanze

Poco interessato questo mese alle questioni professionali o economiche, hai comunque energie celesti provenienti da Giove ben posizionato per ricevere dividendi apprezzabili o per avviare cambiamenti profondi. **Come un mago che crea incantesimi, **potresti attirare la fortuna a te. Urano di fronte a te potrebbe causare un’imprevisto contrattuale o associativo, soprattutto per gli ultimi dieci gradi, come un fulmine che colpisce il cielo sereno.

