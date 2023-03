Home

Scorpione: oroscopo della settima 19-25 marzo 2023

18 Marzo 2023

Scorpione: oroscopo della settima 19-25 marzo 2023

Questa settimana potrebbe essere un po’ altalenante per te, Scorpione, ma cerca di mantenere la calma e la concentrazione sui tuoi obiettivi. Il Sole si trova ancora in Pesci fino al 20 marzo, il che potrebbe portare un po’ di confusione e sfocare i tuoi pensieri. Tuttavia, con l’ingresso del Sole nella costellazione dell’Ariete il 21 marzo, ti sentirai più energico e determinato a raggiungere i tuoi obiettivi.

Per quanto riguarda l’amore, il pianeta Venere si trova in Ariete, il che significa che potresti essere incline a prendere l’iniziativa in questioni amorose. Potresti avere anche una maggiore attrazione per le persone che hanno personalità forti e decise, quindi cerca di restare aperto a nuove esperienze.

In termini di denaro, il pianeta Marte in Toro ti sprona ad essere più attento alle tue finanze e ad essere disposto a investire in modo intelligente. Potresti anche essere tentato di fare degli acquisti importanti, ma cerca di non esagerare e di mantenere una certa prudenza.

Per quanto riguarda il lavoro, il pianeta Saturno in Acquario indica che potresti sentirsi un po’ insicuro riguardo al tuo lavoro. Tuttavia, il pianeta Giove in Pesci ti incoraggia ad avere fede nelle tue capacità e ad essere fiducioso nel tuo lavoro. Potresti anche trovare supporto e sostegno da colleghi e superiori, quindi non avere paura di chiedere aiuto o di collaborare con gli altri.

In generale, questa settimana potrebbe essere un po’ altalenante per te, ma cerca di rimanere concentrato sui tuoi obiettivi e di mantenere una mente aperta alle opportunità. Lavora sodo e tieni gli occhi aperti per le possibilità che si presentano davanti a te!

