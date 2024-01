Oroscopo del mese

28 Gennaio 2024

Scorpione, oroscopo febbraio 2024

Scorpione: Navigare le Complessità Celesti a Febbraio 2024

Il mese di febbraio 2024 sarà un periodo di sfide per molti nativi dello Scorpione, con le quadrature del Sole, Mercurio, Venere e Marte, insieme all’opposizione di Giove, che potrebbero causare problemi e tensioni. Sarà essenziale gestire il nervosismo e cercare di essere più assertivi. Nonostante ciò, la Luna, in trigono alla tua costellazione, offrirà un rinnovamento emotivo, riducendo le tensioni e consentendoti di affrontare febbraio con maggiore fiducia e serenità.

Influenze Celesti per lo Scorpione a Febbraio 2024:

Sole in quadratura (Acquario) dal 19 in trigono (Pesci);

Luna nuova il 10 in trigono (Pesci) – Luna piena il 24 in sestile (Vergine);

Mercurio in sestile (Capricorno) dal 5 in quadratura (Acquario) dal 23 in trigono (Pesci);

Venere in sestile (Capricorno) dal 16 in quadratura (Acquario);

Marte in sestile (Capricorno) dal 13 in quadratura (Acquario);

Giove in opposizione (Toro);

Saturno in trigono (Pesci);

Urano in opposizione (Toro);

Nettuno in trigono (Pesci);

Plutone in quadratura (Acquario).

Amore: Emotività e Opportunità di Rinnovamento

La tua natura emotiva potrebbe portare a complicazioni nella vita sentimentale durante febbraio. Quadrature di pianeti come Sole, Mercurio, Venere e Marte, insieme all’opposizione di Giove, potrebbero scatenare gelosie, litigi e tensioni. Tuttavia, la Luna nuova in trigono alla tua costellazione apporterà fiducia e ridurrà le tensioni, favorendo momenti di riconciliazione. Per coloro ancora single, nuove opportunità d’amore si presenteranno, sorprendentemente, in amicizie consolidate, portando una svolta inaspettata al tuo cuore.

Lavoro: Prudenza Iniziale e Successi Successivi

Febbraio inizia con la necessità di agire con prudenza in ambito lavorativo, rinviando richieste di promozioni o aumenti. Tuttavia, dalla seconda settimana in poi, la Luna conferirà benefici influenzando positivamente il tuo cielo natale, quindi questo periodo sarà propizio per migliorare gli interessi commerciali, favorendo autonomi e professionisti. Approfitta di questa fase positiva, vivi con entusiasmo e gusta il miele del successo che sicuramente ti attende.

Salute: Equilibrio Emotivo e Attività Fisica Benefica

Plutone, il tuo pianeta governatore, in posizione dissonante potrebbe influire negativamente soprattutto a livello emotivo, generando frustrazioni, gelosie e disturbi digestivi. Sarà essenziale prendere la vita con più calma. Fai escursioni, pratica sport come nuoto o ciclismo per liberare tensioni e mantenere l’equilibrio fisico e mentale.

Fortuna: Giorni Propizi per il Successo

I giorni fortunati per lo Scorpione a febbraio 2024 sono martedì 6, domenica 18 e lunedì 26. Approfitta di questi momenti per affrontare le sfide con determinazione, sfruttando la fortuna che le stelle ti offrono. La pazienza e l’ottimismo saranno le chiavi per superare le complessità del mese.

