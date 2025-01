Scorpione, oroscopo febbraio 2025: Sfide familiari e opportunità brillanti

Home

27 Gennaio 2025

Febbraio porta con sé alcune piccole difficoltà da affrontare in ambito familiare o domestico, specialmente nella prima metà del mese. Potresti trovarti coinvolto in molte comunicazioni o decisioni da prendere, ma il tuo pianeta dominante, Marte, in Cancro, ti guiderà con intuito e determinazione, specialmente dopo il 24, quando la tua capacità di leggere le situazioni e agire con prontezza sarà ancora più affinata. Sul piano professionale, gli influssi positivi di Venere in Ariete rendono più fluida la tua rete di contatti e favoriscono azioni concrete che porteranno buoni risultati. Giove, dal 4, potrebbe riservarti una sorpresa economica importante, come un guadagno legato a una transazione legale o bancaria.

Dopo il 18, troverai una rinnovata energia emotiva, che si rifletterà nei rapporti con i tuoi figli, se sei genitore, o con le persone care. Questo slancio ti aiuterà a bilanciare eventuali tensioni iniziali. Urano, sempre in opposizione, continua a scuotere la tua vita contrattuale o associativa, soprattutto per i nati nell’ultimo decano. Adattarsi ai cambiamenti sarà la chiave per gestire al meglio questa fase.



Sentimenti

La tua vita amorosa si colora di passione e generosità grazie all’influenza positiva di Venere. Le relazioni affettive potrebbero ritrovare una freschezza coinvolgente, ma Marte in Cancro, con la sua energia intensa, potrebbe portare una certa tensione emotiva. La sfida sarà trovare un equilibrio tra la tua sensualità travolgente e la spontaneità necessaria per esprimere i tuoi sentimenti in modo autentico.

In coppia:

Se ci sono state tensioni in casa o nella coppia all’inizio del mese, queste si dissolveranno dopo il 15, lasciando spazio a momenti di profonda condivisione e passione. Marte accenderà il desiderio e intensificherà la vostra intimità, rendendo questa fase ricca di emozioni e complicità.

Single:

L’amore potrebbe sorprenderti nei luoghi più comuni: sul lavoro o nelle tue attività quotidiane. La tua voglia di conquistare sarà evidente e contagiosa, ma evita di essere troppo invadente. Uscire e partecipare a eventi culturali, sportivi o sociali potrebbe portarti incontri inaspettati e piacevoli.

Soldi e lavoro

Sul lavoro, febbraio promette una progressione costante. Grazie a Giove, potresti beneficiare di un guadagno significativo che darà una spinta alla tua carriera o a un progetto importante. Marte ti incoraggia a investire nella formazione o a dedicarti a impegni educativi che potrebbero rivelarsi utili a lungo termine. Dal 18 in poi, la fortuna sembra essere dalla tua parte: tenta la sorte, magari con un piccolo investimento o un gioco di fortuna. Il periodo è stabile e non si intravedono preoccupazioni rilevanti all’orizzonte.

