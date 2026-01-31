Home

Scorpione oroscopo febbraio 2026: prove interiori, autocontrollo in famiglia

31 Gennaio 2026

Febbraio 2026 si presenta come un mese di sfide evolutive. Fino al 18, i pianeti in Acquario, in quadratura al tuo segno, ti spingono a rivedere alcuni atteggiamenti, a collaborare di più e a esercitare pazienza per evitare tensioni che potrebbero degenerare. Il settore domestico è particolarmente sollecitato: servono calma, autocontrollo e una buona dose di diplomazia.

Giove, in aspetto favorevole, sostiene il tuo ideale di vita e rafforza sogni che stai coltivando da tempo: ora possono iniziare a prendere forma concreta. Abbi fiducia nelle tue capacità. Urano in Toro, soprattutto per l’ultimo decano, porta scambi coniugali o contrattuali sorprendenti: l’imprevisto è dietro l’angolo. Dal 14, Saturno e Nettuno in Ariete stimolano la tua determinazione professionale e il desiderio di affermarti come guida o punto di riferimento. Dopo il 18, con l’ingresso del Sole in Pesci e le numerose influenze affini, la tua vita affettiva si accende di passione, speranza e tenerezza.

Panorama sentimentale

Fino al 10, qualche turbolenza è probabile. Potresti mostrarti impaziente, irritabile e poco incline al dialogo rassicurante: attenzione alle parole dette d’impulso. Successivamente, con il passaggio dei pianeti in Pesci, il clima cambia radicalmente. Diventi più dolce, comprensivo e capace di esprimere il meglio del tuo mondo emotivo.

In una relazione

Dal 4 in poi, il partner avanza richieste chiare e dirette: la collaborazione diventa essenziale. Fino al 10, la comunicazione resta delicata e anche l’espressione dei sentimenti richiede tatto. Dall’11, l’atmosfera si distende e torna una maggiore armonia emotiva.

Single

Dopo il 6, Mercurio favorisce una comunicazione più morbida e sensibile. Dal 10, Venere sostiene la tua ricerca amorosa nella sua forma più autentica. Nuovi incontri possono trasformarsi in qualcosa di significativo, soprattutto frequentando ambienti culturali, sportivi o legati al benessere.

Carriera / Finanze

Il settore finanziario rimane stabile, mentre quello professionale riceve dal 14 l’influenza congiunta di Saturno e Nettuno. È il momento giusto per strutturare o sviluppare il tuo lavoro con visione, talento e spirito innovativo. Dal 4, un contratto o un aggiornamento atteso potrebbe finalmente profilarsi: leggi con attenzione ogni dettaglio prima di firmare.

