Oroscopo del mese

26 Dicembre 2023

Scorpione, oroscopo gennaio 2024

Combattente attento, previdente ed empatico con gli altri

Scorpione, oroscopo gennaio 2024

Combattente attento, previdente ed empatico con gli altri

Lo Scorpione inizierà il nuovo anno con grande energia ed entusiasmo. Gennaio sarà il mese in cui avrete molte motivazioni e autostima, e nulla vi farà perdere l’equilibrio. La vostra stabilità mentale sarà la chiave del successo sia sul lavoro che nella vostra vita privata. Dovrete prendere delle decisioni importanti in qualche ambito della vostra vita, che richiederanno un approccio razionale e la mente lucida. In questo periodo, potreste avvertire un po’ di stanchezza, rispettate voi stessi e riposatevi; altrimenti, la cosa potrebbe causare dei seri problemi di salute.

Gli Scorpioni saranno di buon umore dall’inizio dell’anno. Sarai più tranquillo del solito e nulla ti turberà. Cosa ancora più importante, dovresti essere te stesso, non imitare il comportamento degli altri e non lasciarti influenzare dai propositi del nuovo anno e dai cambiamenti di vita. Per quanto riguarda la salute, prenditi cura delle vie urinarie e dei genitali, soprattutto nella prima metà di gennaio. Sia gli uomini che le donne dovrebbero fare attenzione a non trascurare i segnali che il corpo invia per far sapere che qualcosa non va.

Pianeti – gennaio 2024:

Il Sole in Capricorno

Questo periodo potrebbe rallentare un po’ le vostre ambizioni. Potreste sentire il bisogno di ritirarvi e di stare da soli. Questo potrebbe portarvi a fare solo ciò che vi interessa, senza curarvi delle altre persone. Potreste sembrare irraggiungibili o scontrosi ed egoisti, in situazioni estreme. Vi piacerà lavorare e vi rilasserete facendolo, perché sarete accurati e perfezionisti.

Venere in Sagittario

In questo periodo, potreste sviluppare una relazione intima legata all’apprendimento. Vi piace molto imparare cose nuove, quindi non sorprende che siate attratti da persone con le vostre stesse passioni. Tuttavia, non lascerete che queste storie d’amore vi facciano perdere la testa, perché per voi la vostra libertà personale è più importante. Di questo siete assolutamente certi.

Mercurio in Sagittario

In questo periodo, i vostri valori morali saranno molto forti. Per questo, vi comporterete come un giudice, se vi ritroverete coinvolti in una discussione tra altre due persone. Nei vostri pensieri, sarete sicuri e generosi; però, vi piacerà tenere gli altri in attesa prima di dire loro ciò che serve. Inoltre, vi piacerà parlare di questioni filosofiche o politiche.

Marte in Capricorno

L’energia di questa posizione è ideale per le questioni lavorative. Il desiderio di soddisfazione materiale e di uno status riconosciuto è importante per voi e vi motiva. Anche il vostro autocontrollo e le vostre capacità organizzative sono di alto livello.

Scorpione, oroscopo gennaio 2024

#oroscopodelmese #scorpione #scorpionegennaio2024 #oroscopo #astrologia #segnizodiacali #zodiaco #oroscopogennaio2024

Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin