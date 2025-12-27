Home

Scorpione oroscopo gennaio 2026: consolida quello che esiste prima di cercare oltre

27 Dicembre 2025

Scorpione oroscopo gennaio 2026

Panoramica generale

L’inizio dell’anno mette al centro un rapporto importante e alcune questioni domestiche che richiedono attenzione. Dal 1 al 20, il Sole in Capricorno, affiancato da Mercurio fino al 19, Venere fino al 17 e Marte fino al 23, stimola fortemente il tuo desiderio di dialogare, confrontarti e ampliare la tua rete di contatti. La comunicazione diventa la tua vera forza, mentre l’umore resta alto e costruttivo. Plutone, soprattutto per il primo decano, può creare tensioni in casa o in famiglia: evita rigidità e reazioni eccessive. Urano in opposizione potrebbe portare scosse nei rapporti di coppia o in ambito contrattuale, invitandoti a restare vigile e flessibile. Giove armonizza il tuo ideale di vita e accende il desiderio di cambiamento: senti che qualcosa va rinnovato, ma serve ancora chiarezza. Il 26, Nettuno entra nel tuo settore professionale, aprendo una fase più ispirata ma anche nebulosa: attenzione alle illusioni. Dal 21, il Sole in Acquario attiva molte energie nella sfera familiare: le tensioni sono possibili, scegli la diplomazia e la pace.

Panorama sentimentale

Il tuo cuore cerca intensità e profondità, ma il cielo ti invita a consolidare ciò che già esiste prima di spingerti oltre. Urano può favorire un incontro importante e fuori dagli schemi, forse con una persona originale, non convenzionale o emotivamente non del tutto libera. Cambiamenti significativi sono nell’aria, soprattutto per l’ultimo decano.

In una relazione

Il dialogo rappresenta la chiave di tutto questo mese. Parlare apertamente ti aiuterà a evitare conflitti inutili e a rafforzare il legame. Fino al 17, i sentimenti sono vivaci, giocosi e favoriscono una bella complicità di coppia. Dopo il 20, l’atmosfera può diventare più tesa: abbassa i toni e scegli la comprensione.

Single

Mercurio, Venere e Marte in Capricorno ti offrono carisma, determinazione e grande potere di seduzione. Le prime tre settimane del mese sono ideali per conquistare chi ti interessa. Se desideri che una conoscenza duri nel tempo, però, sarà necessario adattare il tuo atteggiamento: Saturno ti invita a costruire con maturità.

Carriera / Finanze

Con l’ingresso di Nettuno in Ariete dal 26, il lavoro potrebbe attraversare una fase di trasformazione. Percepirai molte sensazioni e intuizioni: se saprai usarle con saggezza, potranno diventare una risorsa preziosa. Un contratto potrebbe subire modifiche, mentre Giove protegge i tuoi interessi legali e amministrativi. Rimani attento all’ambiente che ti circonda: il movimento è in atto e può giocare a tuo favore.

