Scorpione, oroscopo giugno 2025: relazioni in primo piano e crescita professionale all’orizzonte

27 Maggio 2025

Questo mese che ti porta a contatto diretto con l’altro: nei rapporti personali, nei legami professionali, nei confronti che mettono alla prova la tua capacità di apertura e confronto. Fino al 20, il Sole in Toro – segno opposto al tuo – ti chiede di guardarti intorno. È un momento ideale per lavorare su dinamiche coniugali, societarie o contrattuali: qui si gioca una parte importante del tuo percorso evolutivo.

Mercurio, tra l’11 e il 26, rende il dialogo più fluido: approfittane per chiarire malintesi, discutere progetti comuni o definire accordi. La comunicazione, se ben gestita, diventa una potente alleata. Sul fronte professionale, Mercurio Venere nei primi dieci giorni, insieme a Nettuno per tutto il mese, ti infondono creatività, ispirazione. Dal 25, anche Saturno si unisce al gruppo, portando disciplina e voglia di costruire qualcosa di duraturo.

Marte in Leone, invece, accende il settore della carriera, ma può renderti più suscettibile alle tensioni con colleghi o superiori. Attenzione a non cedere al bisogno di controllo. Il 20, il Sole entra in Gemelli e raggiunge Giove: è un passaggio importante che stimola la tua introspezione, ti spinge a scavare più a fondo nei tuoi desideri. Usa quest’energia per ridefinire le tue priorità.

Panorama sentimentale:

Le emozioni in questo mese si fanno profonde, spesso complesse, e non sempre facili da gestire. Ma per uno Scorpione, si sa, la profondità non spaventa. Saturno – fino al 24 – sostiene una costruzione affettiva che va oltre l’apparenza. Venere in Ariete aggiunge un tocco di spontaneità e passione sincera, mentre Marte in Leone può risvegliare la parte più istintiva del tuo desiderio. Il punto sarà trovare equilibrio tra questi estremi

In coppia: Non vuoi ambiguità: vuoi certezze. Potresti essere tentato di testare il sentimento del partner, per capire quanto ancora vi unisca. Attenzione però: fare domande troppo dirette o insinuare dubbi potrebbe generare tensioni inutili. Favorire il dialogo sincero e lasciare spazio anche all’altra persona. Mercurio, dal giorno 11 al 26, ti offre le parole giuste

Single: Il lavoro potrebbe rivelarsi un terreno fertile per nuovi incontri. Attenzione però a non confondere ruoli e sentimenti. Le emozioni saranno forti, forse troppo. Plutone, in sottofondo, ti spinge a cercare verità e intensità. Seduci con garbo, ma anche con onestà

