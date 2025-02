Home

Oroscopo

Oroscopo del mese

Scorpione, oroscopo marzo 2025: passione ed opportunità

Oroscopo del mese

26 Febbraio 2025

Scorpione, oroscopo marzo 2025: passione ed opportunità

Scorpione, oroscopo marzo 2025: passione ed opportunità

Marzo 2025 per gli Scorpione sarà un mese ricco di passione e di opportunità!

Fino al 20 marzo, il tuo focus sarà sull’amore e sui bambini, soprattutto se sei genitore. Sarai serio, ispirato e romantico, e avrai facilità nel creare o nell’amare.

Dopo il 20 marzo, le energie in Ariete, con il sole, Mercurio e Venere, influenzeranno il tuo settore lavorativo e quotidiano. Il tuo rapporto interpersonale sarà dinamico e importante, soprattutto se saprai gestirlo correttamente.

Urano in Toro porterà imprevisti per l’ultimo decano, mentre Plutone cercherà di modificare profondamente la vita del primo decano. Fidati della tua intuizione, che sarà molto forte grazie a Marte in aspetto favorevole al tuo segno.

Giove potrebbe annunciare facilitazioni finanziarie, legali o testamentarie, o un aiuto dal coniuge.

Panorama Sentimentale:

Questo mese sarà caratterizzato da ardore e passione. Venere in Ariete e Marte in Cancro accenderanno il tuo cuore e la tua libido. I tuoi sentimenti potrebbero essere instabili, rendendo la tua vita quotidiana piacevolmente piccante. Lascia che arrivi quello che deve arrivare!

In una relazione:

La tua relazione dovrebbe attraversare un periodo gradevole e passionale. Il vostro focolare sarà un luogo sicuro dove rigenerarvi al riparo da sguardi indiscreti. Potreste avere il desiderio di cambiare aria, e perché non proporre alla tua metà una fuga romantica?

Single:

Tieni gli occhi aperti al lavoro o durante lo shopping, perché potresti incontrare qualcuno di speciale! Prima del 20 marzo, potresti incrociare l’anima gemella durante un’attività culturale o sportiva. I tuoi sentimenti saranno intensi e i tuoi desideri molto dolci. Dichiara il tuo amore con tatto!

Carriera / Finanze:

Marte in armonia con il tuo segno aumenterà la tua audacia, la tua passione e la tua intuizione. Potresti vedere un aumento dei tuoi averi, e Giove potrebbe favorire entrate di denaro attese da tempo.

Scorpione, oroscopo marzo 2025: passione ed opportunità

Gli altri segni

Scorpione, oroscopo marzo 2025: passione ed opportunità

Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Acquario

Pesci