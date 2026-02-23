Home

Scorpione oroscopo marzo 2026: amore protagonista e trasformazioni familiari

23 Febbraio 2026

L’amore è in primo piano, sia parentale che coniugale. Fino al 20 il Sole e Mercurio in Pesci, in armonia con Giove in Cancro, stimolano la tua vita affettiva e creativa. Potresti far evolvere un progetto che fa cantare il tuo cuore o quello di un figlio, se sei genitore. Le emozioni diventano guida e motivazione.

Mercurio per tutto il mese in Pesci migliora la comunicazione: parole più dolci, profonde, sentite. Dopo il 21 raccoglierai i frutti della tua sensibilità relazionale. Osa parlare di tutto, anche di ciò che normalmente tieni nascosto.

Plutone, però, agita la sfera familiare: possibili tensioni immobiliari o disaccordi con alcuni membri della famiglia. Agisci con tatto e sangue freddo. Urano, soprattutto per l’ultimo decano, impone svolte inattese che possono influenzare un contratto o la vita coniugale. Dopo il 21 concentra le energie sul lavoro: servirà lucidità.

Panorama sentimentale



È il settore del mese. Dal 2 al 31, con Marte in Pesci, la sensualità raggiunge livelli elevati. Il Sole e Mercurio fino al 20 favoriscono sensibilità e carisma: sei magnetico, intenso, irresistibile. Chiarisci dentro di te cosa desideri davvero, perché potresti ottenerlo.

In una relazione

La complicità sarà autentica, i sentimenti profondi e appassionati. Marzo offre settimane di felicità quasi senza nuvole. Se dovesse emergere un imprevisto, non irrigidirti: adattati con intelligenza emotiva e tutto si risolverà.

Single

La tua natura intensa cerca passione e colpi di fulmine. Potresti essere sorpreso da una storia inaspettata in qualsiasi momento. Vivi le emozioni, ma evita di spezzare troppi cuori. Riconosci chi merita davvero la tua profondità.

Carriera / Finanze

Dopo il 6 le energie in Ariete (Venere, Saturno e Nettuno) ti aiutano a lavorare con entusiasmo e disciplina. Il tuo coinvolgimento professionale è evidente e i meriti non passeranno inosservati. Tieni però d’occhio un impegno contrattuale: un cambiamento è possibile e richiede attenzione.

