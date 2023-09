Scorpione, oroscopo ottobre 2023

Home

Ottobre sarà un mese in cui gli Scorpioni saranno colmi di empatia e dotati di incredibili abilità di comunicazione. Comprenderai i problemi dei tuoi amici e sarai in grado di offrire loro il tuo supporto e il tuo aiuto se ne avranno bisogno. Inoltre, darai l’impressione di essere una persona molto calma ed equilibrata, cosa che ti aiuterà sia sul lavoro che nella tua vita privata. In questo periodo, non ti sentirai stressato/a, dunque non dovrai temere di accettare qualsiasi sfida che ti si presenterà sul cammino. Potrai usare le tue incredibili abilità nelle comunicazioni studiando ed esercitandoti a parlare nuove lingue perché adesso sarà davvero facile per te impararle.

Il tuo lavoro potrebbe essere fonte di successo e di gratificazione, grazie all’influenza del Sole nella tua decima casa, quella della carriera e della reputazione. Questo ti darà la forza e la determinazione di cui hai bisogno per ottenere tutto ciò che desideri. Potresti raggiungere dei traguardi importanti o ricevere dei riconoscimenti per il tuo operato. Il tuo capo e i tuoi colleghi apprezzeranno la tua competenza e la tua professionalità. Tuttavia, dovrai fare attenzione a non essere troppo arrogante o autoritario. Potresti suscitare delle invidie o delle antipatie.

La tua vita sentimentale potrebbe essere vivace e appassionante, grazie all’influsso di Venere nella tua decima casa, quella della carriera e della reputazione. Se sei single, potresti incontrare qualcuno che ti colpirà per il suo fascino e il suo carisma. Se sei in coppia, potresti vivere dei momenti romantici e intensi con il tuo partner. In entrambi i casi, però, dovrai fare attenzione a non essere troppo orgoglioso/a o possessivo/a. Potresti rovinare tutto con il tuo egoismo o la tua gelosia.

Mercurio, il pianeta della mente e della comunicazione, transiterà nella tua dodicesima casa, quella della spiritualità e dell’inconscio. Questo ti porterà a riflettere profondamente sul senso della tua vita e sulle tue relazioni con gli altri. Potresti avere delle intuizioni illuminanti o delle esperienze mistiche, che ti aiuteranno a crescere spiritualmente. Sarai anche più attratto/a dall’arte e dalla natura, che ti daranno ispirazione e armonia.

Marte, il pianeta dell’azione e della passione, transiterà nella tua undicesima casa, quella degli amici e dei progetti collettivi, dal 23 ottobre. Questo ti darà una spinta di energia e di entusiasmo, che ti spingerà a socializzare e a collaborare con gli altri. Potresti partecipare a delle iniziative di gruppo o a delle attività benefiche, che ti faranno sentire utile e apprezzato/a. Potresti anche stringere delle nuove amicizie o rafforzare quelle esistenti. Tuttavia, dovrai fare attenzione a non essere troppo impulsivo/a o competitivo/a. Potresti avere dei contrasti o dei malintesi con qualcuno.

Infine, la tua salute potrebbe richiedere più cura in questo mese, soprattutto per quanto riguarda la prostata e i genitali. Potresti soffrire di infiammazioni, infezioni o disturbi sessuali. Cerca di prevenire questi problemi con una buona igiene personale, una vita sessuale sicura e regolare e un controllo medico periodico. Evita anche lo stress e le tensioni, che potrebbero peggiorare la situazione.

In conclusione, ottobre sarà un mese in cui gli Scorpioni dovranno bilanciare il loro lato empatico e il loro lato ambizioso, senza perdere la loro intensità e la loro passione. Sarà importante dedicare del tempo ai propri amici, ma anche impegnarsi nel proprio lavoro. Sarà anche un periodo favorevole per comunicare i propri pensieri, ma anche per ascoltare il proprio inconscio. Se riuscirai a farlo, potrai trarre il meglio da questo periodo e scoprire nuove opportunità per la tua realizzazione.

